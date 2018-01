Jay Leno estreia segunda temporada de 'A Garagem de Leno'

Jay Leno, um dos apresentadores mais icônicos dos EUA, é também o dono de uma das maiores coleções de carros clássicos do país Foto: Matt Sayles/ AP

O icônico Jay Leno apresentou o talk-show The Tonight Show por 22 anos, até que deixou o programa em 2014. Isso mostra como nada na vida é para sempre. Ou quase nada, pois a paixão de Leno por carros o acompanha há anos e agora o leva a apresentar A Garagem de Jay Leno. O programa estreia hoje, 15, sua segunda temporada e promete continuar prestando tributo ao mundo do automobilismo.

O comediante é um entusiasta dos carros e tem uma das maiores coleções de automóveis clássicos dos Estados Unidos. No programa, Leno se encontra com personalidades que dividem a mesma paixão para falar tudo sobre o mundo da direção. “Cada carro tem uma história. Pode ser o primeiro carro que você dirigiu, onde você conheceu seu parceiro ou até mesmo o carro que seu pai dirigia”, contou Jay em uma entrevista coletiva para apresentar a nova temporada. Cada episódio vai trazer modelos diferentes de carros, motos, veículos militares e até um helicóptero.

Na entrevista, o comediante afirmou que não sente saudades do programa que apresentou por mais de duas décadas. “Não sinto falta porque eu não gosto do Trump e, quando você não gosta de alguém, é difícil ser subjetivo. Muitas coisas que ele fala já são mais engraçadas do que qualquer coisa que você pudesse escrever sobre ele”, contou aos jornalistas, ao que acrescentou estar "muito feliz produzindo esse programa" porque é sua "verdadeira paixão”.

Os episódios contam com participações de artistas como o comediante Jerry Seinfeld, o ator Tim Allen e a estrela do rock Anthony Kiedis. Mas o que desperta tamanha paixão em tantas pessoas? Para Leno, o carro representa a liberdade. Ele argumenta que os jovens na sua época precisavam de carro para sair e se divertir, por isso o carro tem um valor diferente do que tinha na época.

Ele disse também que um modelo que ainda falta em sua coleção é o Pontiac GTO, modelo de 1965, que descreveu como “o carro mais descolado quando eu era criança”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais.