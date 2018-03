Jady Bolt comenta divórcio de jornalistas da Globo: 'Bonner, liga pra mim'

Foto: Antonio Chahestian/Record

Jady Bolt, que ficou conhecida após seu envolvimento com o atleta Usain Bolt nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, participou do Programa do Porchat que irá ao ar nesta terça-feira, 30, e aproveitou para falar a respeito do assunto do momento no mundo das personalidades: "Bonner, liga pra mim", disse ela, em referência ao divórcio do jornalista.

Ela também aconselhará Fátima Bernardes a sair para dançar com amigas para superar o momento, e também revela que não pretende fazer cirurgia plástica no bumbum.

Jady não será a única entrevistada do programa, que também contará com o apresentador Marcelo Rezende, que "ensinará" Porchat a andar de skate elétrico, e também falará sobre os cinco casamentos que teve, por gostar das festas.

O programa vai ao ar à partir das 00h15 da madrugada de terça para quarta, na Record.