Ivete Sangalo leva tombo ao vivo no 'Domingão do Faustão'; assista

Ivete Sangalo foi indicada na categoria 'Melhor Cantora' Foto: Divulgação

Ivete Sangalo foi indicada na categoria Melhor Cantora da premiação Melhores do Ano, do Domingão do Faustão. Ela não venceu, mas foi um dos destaques do programa deste domingo, 18, pois acabou levando um tombo ao vivo.

A cantora fez uma participação direto de Aspen, nos Estados Unidos, ao lado da família e se desequilibrou enquanto comemorava a vitória de Anitta na mesma categoria em que foi indicada. Assista:

"Eu estou muito feliz. A gente é muito amiga nesse meio, cada uma sabe o quanto eu admiro como profissionais e como amigas também. Só essa onda aqui de vocês mandarem os caras para filmar a gente, já ganhamos na onda", afirmou Ivete.

Será que esse tombo vai parar na Vídeo Cassetadas?

Confira a lista dos vencedores do Melhores do Ano:

Cantor: Luan Santana

Cantora: Anitta

Música do ano: Eu, Você, o Mar e Ela, de Luan Santana

Jornalismo: Sandra Annenberg, do Jornal Hoje e Como Será?

Comédia: Dani Calabresa, por Zorra e Escolinha do Professor Raimundo

Ator/atriz mirim: JP Rufino, de Êta Mundo Bom!

Ator revelação: Lucas Lucco, por Malhação

Atriz revelação: Lucy Alves, de Velho Chico

Ator coadjuvante: Gabriel Leone, de Velho Chico

Atriz coadjuvante: Camila Queiroz, de Êta Mundo Bom!

Ator de novela: Sérgio Guizé, de Êta Mundo Bom!

Atriz de novela: Camila Pitanga, de Velho Chico

Personagem do ano: Pancrácio (Marco Nanini), de Êta Mundo Bom!

Ator de seriado: Jesuíta Barbosa, por Justiça

Atriz de seriado: Adriana Esteves, de Justiça