Ivete Sangalo deixa 'Superbonita' do GNT para se dedicar à família

Ivete Sangalo no 'Superbonita'. Foto: Reprodução/Instagram

A lista de prioridades de Ivete Sangalo agora é outra: a cantora vai sair do Superbonita, programa que apresenta no GNT, para se dedicar mais à família, principalmente ao filho, Marcelinho, de 7 anos.

A partir do ano que vem, Karol Conka assume o comando da atração, e, na próxima segunda-feira, 31, a própria cantora vai comentar a novidade em um live na página do Facebook do GNT.

Ivete apresenta o Superbonita desde o início de 2015. O programa, que estreou em 2000, já foi apresentado por mais de 15 artistas, entre elas Daniela Escobar, Grazi Massafera, Taís Araújo, Alice Braga e Luana Piovani.