Ivete diz que Ícaro Silva canta e dança melhor do que ela

O ator Ícaro Silva interpretou Ivete Sangalo no quadro 'Show dos Famosos'. Foto: João Cotta/Globo

Ícaro Silva recebeu elogios de Ivete Sangalo após interpretar a cantora no quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, no último domingo, 25. A homenagem do ator também rendeu nota 10 de todos os jurados.

No Instagram, a cantora baiana postou uma imagem da participação de Ícaro e disse que o ator cantou e dançou melhor do que ela. "Que emoção! Uma super homenagem! Foi assim que senti quando vi Ícaro Silva cantando e dançando como eu (muito melhor que eu)", escreveu.

Na mesma rede social, o ator deixou um recado para Ivete. "Pude sentir pelo menos uma fagulha do axé e amor que você e a Bahia emanam", escreveu.

A apresentação de Ícaro também foi elogiada nas redes sociais, e teve quem relembrasse a interpretação que ele fez de Beyoncé.