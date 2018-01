Isis Valverde será sereia em 'A Força do Querer', próxima novela da Globo

Isis Valverde vestida de sereia para seu papel em 'A Força do Querer'. Foto: Reprodução/Instagram

A Força do Querer, próxima novela das 21h na Globo, tem estreia prevista ainda para este semestre, e a autora, Gloria Perez, tem compartilhado alguns bastidores das gravações em suas redes sociais. Na noite da última quarta-feira, 4, ela publicou uma foto de Isis Valverde vestida de sereia em seu Instagram.;

Leia também: Isis Valverde faz topless em campanha de prevenção contra câncer de mama

"Ritinha pronta para pular no aquário", disse a autora na legenda. Para viver a personagem, Isis contou com a ajuda de Mirella Ferraz, uma paulista que é a primeira sereia profissional do Brasil e faz apresentações no Aquário de São Paulo.

Em entrevista ao site EGO, Mirella contou que Gloria Perez chegou até ela por meio de uma pesquisa na internet: "Tinham muitas matérias comigo. Contei minha história para a Glória, que resolveu retratá-la através da personagem da Isis na novela. Desde abril do ano passado estamos nos falando. Hoje o 'sereísmo' é um boom".