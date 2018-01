Isabela escuta Regina revoltada com a notícia de que Otávio está vivo em 'Cúmplices de um Resgate'

Foto: SBT/Reprodução

Isabela escuta Regina revoltada com a notícia de que Otávio está vivo

Segunda-feira, 4 de julho

Isabela pensa que Regina tem a ver com o acidente de Otavio. Mateus e Dóris fazem um bazar no Vilarejo para arrecadar fundos para comprar o cavalo Dourado. A polícia vai até a mansão de Regina e diz que está investigando o fato dela ter sequestrado a própria filha. Isabela finge para a polícia que está tudo bem. Flávia termina o namoro com o pastor Augusto para não prejudicar a comunidade evangélica, que não lhe aceita. Isabela escuta Regina revoltada com a notícia de que Otávio está vivo. Ofélio liga para Rebeca e disfarça a voz a pedido de Isabela para avisar que Otávio está em perigo. Rebeca conversa com o delegado e diz que pode ter relação entre o que está acontecendo e o sequestro de Manuela, que ele estava investigando. Joaquim aparece de surpresa no Vilarejo para ver Manuela.

Meire demite Flora do cargo de porteira

Terça-feira, 5 de julho

Priscila descobre que Geraldo está sendo investigado e fica abalada. Gemima dá em cima de Ermínio. Giuseppe contrata Luis para trabalhar em sua sapataria. Helena discute com Gemima, que se insinua para Pedro no haras. Joaquim vai embora do Vilarejo e Sabrina quer saber quem era ele. Isabela segue com o plano de fazer Regina acreditar que o fantasma de Orlando está lhe assombrando. Fiorina escuta Antonella no telefone e diz para Téo que acredita que ela recuperou a memória, mas que não quer contar para eles. Meire demite Flora do cargo de porteira ao ver os sobrinhos dela ajudando na limpeza.

Rebeca segue do lado de Otávio no hospital

Quarta-feira, 6 de julho

Sabrina pesquisa na internet que é o Joaquim, vê que ele faz parte da C1R e descobre que Isabela é igual Manuela. Sabrina acha que Manuela possui dupla personalidade e que além do Vilarejo se apresenta na C1R às escondidas. Téo, Manuela, Sabrina e Mateus dizem que é isso mesmo e que ela deve guardar segredo. Regina vai até o quarto de Otávio no hospital e Rebeca estranha a visita. Arthur convida Safira para trabalhar na gravadora. A responsável do juizado vai até o apartamento dos Vaz ver como eles estão e diz que Flora precisa arrumar um emprego novo. Omar rouba uma jaqueta na loja e sai correndo. Rebeca segue do lado de Otávio no hospital. Ofélio encontra provas contra Geraldo na mansão de Regina.

O pastor vai até o hospital orar por Otávio

Quinta-feira, 7 de julho

Nina conta para Manuela sobre quando chegou no Vilarejo dos Sonhos e como começou a confusão com dona Fiorina. Enquanto isso, Fiorina conta para Téo como começou o seu desentendimento com Nina, por conta de Giuseppe. Por fim, Giuseppe conta para Mateus e Dóris como Fiorina e Nina começaram a brigar por conta dele. Frederico acha que foi Tomas que causou o acidente de Otávio, mas vê que estava errado. Flora vai para a entrevista de emprego na On-Enterprise para a vaga de copeira ou faxineira. O pastor vai até o hospital orar por Otávio. O advogado contratado por Geraldo para prejudicar Vicente joga fora as provas que poderiam ajudar o pai de André.

Giuseppe fica surpreso ao saber da amizade de Nina e Fiorina

Sexta-feira, 8 de julho

Regina descobre que alguém conseguiu as provas contra Geraldo. As crianças planejam uma ação para que Nina e Fiorina façam as pazes. Eles enviam flores de uma para a outra, sem que elas saibam. Regina chega à conclusão que quem está na mansão é a verdadeira Isabela e que a garota lhe enganou por todo esse tempo. Flora é a nova faxineira e copeira da On-Enterprise. Tomas liga para a empresa concorrente para vender informações. Giuseppe fica surpreso ao saber que Nina e Fiorina se tornaram amigas.