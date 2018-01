Isabela descobre que Marta não está mais no Vilarejo em 'Cúmplices de um Resgate'

Fortunato convida a banda C1R para lanchar em sua casa junto com Priscila

Quarta-feira, 6 de abril

Aurora e Fortunato pensam em soluções para fazer com que Priscila volte a comer. Frederico conta para Lurdinha que descobriu que Berta tem contato com Safira e que isso é estranho. O estilista diz que Berta odeia Rebeca e que acha que as duas estão armando alguma coisa. Frederico chama Lurdinha para que juntos descubram se existe alguma armação. Fiorina conta para Antonella que viu Giuseppe com Nina. A italiana imagina o que pode ter acontecido antes dela chegar e pensa que Giuseppe fez até massagens nos pés de Nina. Isabela descobre que Marta não está mais no Vilarejo. Fortunato convida a banda C1R para lanchar em sua casa junto com Priscila. Navarro é o dono da mobilete que Dinho quebrou e ameaça o porteiro a devolver a mobilete arrumada. Dinho pede ajuda pra Meire, que nega o empréstimo de dinheiro. Priscila não se alimenta, mesmo com os amigos em casa. Raul avisa Regina que Otávio irá lanchar na mansão para conhecer Isabela. Regina manda os capangas darem um jeito para que Otávio não chegue na mansão. Fortunato e Aurora pedem para André, Joaquim e Felipe ajudarem Priscila a voltar a se alimentar. A única pessoa que consegue fazer a menina comer um pouco é Joaquim. Otávio decide ir embora com tanta enrolação dos capangas. Dinho decide inscrever Bartolomeu em um concurso de beleza de gatos para tentar conseguir o prêmio surpresa, que pensa ser dinheiro para poder comprar a mobilete. Raul descobre as grades no quarto de Isabela e pergunta para Regina o que significa aquilo.

Mateus e Dóris tentam preparar um jantar para os pais

Quinta-feira, 7 de abril

Regina inventa que as grades no quarto de Isabela são por segurança. Raul acredita. Os avós de Priscila dizem que a relação familiar da garota não é tão boa e pede apoio dos cúmplices. Dinho chega ao concurso de beleza de gatos com Bartolomeu. Mateus e Dóris tentam preparar um jantar para agradar os pais, que andam brigando demais. Otávio vai até o vilarejo atrás de Rebeca após encontrar em seu escritório as alianças de noivado. Rebeca descobre que Otávio não saiu com nenhuma mulher. Mas o beijo que Pedro deu em Rebeca ainda atrapalha o relacionamento dos dois. Otávio vai embora e conversa com Pedro antes. Os dois discutem e Otávio culpa ele pelo término de seu noivado. Meire percebe que Dinho trocou os gatos. Bartolomeu vence o concurso de beleza, mas o prêmio surpresa não era dinheiro, mas sim um saco família de ração. Rebeca pede perdão para Manuela, que na verdade é Isabela, por tudo, mas a menina responde que simplesmente não pode perdoar.

Priscila é atropelada por um carro

Sexta-feira, 8 de abril

Luiz e Clara chegam brigando em casa e o jantar romântico preparado por Mateus e Dóris não surte efeito. Os cúmplices decidem convidar Priscila para ir na casa deles para continuar a ajudar a adolescente a comer, como Fortunado e Aurora pediram. Frederico pede desculpa para Lurdinha pelo estilista misterioso. Taísa (Stephanie D'Amico) aparece com uma pesquisa que Frederico pediu. O estilista elogia o trabalho de Taísa e a convida para almoçar. Os dois vão embora de braços dados e Lurdinha fica enciumada. Otávio está triste e pensativo sobre o relacionamento dele com Rebeca. Regina ameaça Manuela a não atrapalhar o namoro falso de Priscila e Joaquim. No apartamento dos Vaz, as crianças tentam animar Priscila. Joaquim acaba dizendo que não gosta dela, mas sim de Isabela. Priscila sai do apartamento enraivecida e é atropelada por um carro. Fortunato aparece e entra em desespero ao ver a neta desacordada no chão da rua. Os sapatos de Nina ficam prontos e a ela fica encantada. Fiorina aparece e enciumada arruma mais confusão. Frederico e Taísa combinam de assistir uma série juntos e Lurdinha fica ainda mais enciumada. A ambulância chega no local do atropelamento de Priscila. Fortunato chora muito. Os cúmplices também aparecem e ficam preocupados. Frederico diz que amou almoçar com Taísa e que ela é uma fofa. A assistente de Frederico fica próxima dele. Dinho tenta vender o saco de ração de gatos que ganhou no concurso, mas não consegue. Todos estão no hospital esperando respostas sobre Priscila. Joaquim se sente culpado.