Investigações concluem que não houve assédio em 'Bachelor in Paradise'

'Bachelor in Paradise' parou de ser produzido temporariamente após supostas denúncias de sexo sem consentimento entre dois participantes. Foto: Cena de abertura do 'Bachelor in Paradise'/ABC

O reality show Bachelor in Paradise havia sido suspenso após uma suspeita de assédio por um dos participantes. No entanto, depois da investigação feita no México, onde o programa era gravado, concluiu-se que não houve nenhuma 'má-conduta' do acusado.

A Warner Bros. divulgou uma nota em que confirma que os advogados revisaram as fitas do programa e que nenhum participante sofreu qualquer perigo. Além disso, a empresa afirma que a produção da temporada continuará.

"Nós planejamos implementar certas mudanças nas políticas e procedimentos do show para melhorar e assegurar a segurança de todos os participantes", dizia a nota da Warner Bros.

A ABC, canal que transmite o reality, também divulgou uma nota em que agradecem pela investigação da Warner. "Dado os resultados, a série continuará a ser produzida e irá ao ar neste verão na ABC", escreveram.