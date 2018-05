Interpretação de Tiago Abravanel é comparada a 'Elvira, Rainha das Trevas'

Tiago Abravanel participa da 2ª temporada do 'Show dos Famosos'. Foto: Iara Morselli/Estadão

Tiago Abravanel homenageou a cantora Rosanah no Show dos Famosos deste domingo, 13, mas a caracterização fez com que os internautas o comparassem com outras pessoas, como a personagem de Elvira, Rainha das Trevas.

Vestido todo de preto e com os cabelos volumosos no topo da cabeça, Abravanel cantou O Amor e o Poder.

No Twitter, os internautas compararam a interpretação dele com a personagem do filme de 1988, que foi feita pela atriz Cassandra Peterson. Confira algumas:

Gostei da apresentação do Tiago Abravanel imitando a Rosana, mas se inspirando na Elvira. #ShowDosFamosos pic.twitter.com/ehNCmVZOJV — Jaiane Valentim (@jah_valentim) 13 de maio de 2018

Outros fizeram comparações mais diferentes:

Tiago Abravanel mirou na Rosana e acertou na personagem do filme "Ela é o Diabo "#ShowDosFamosos pic.twitter.com/adMYLteP25 — Atena marisqueira ≠ (@giovannaspsbs) 13 de maio de 2018