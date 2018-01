Internautas reclamam de parcialidade de Tiago Leifert no 'BBB17' e pedem volta de Bial

Atuação de Tiago Leifert no comando do 'BBB' recebe críticas. Foto: Globo/Paulo Belote

O Big Brother Brasil 17 é o grande assunto das redes sociais e, mais uma vez, por um motivo polêmico. Nesta quarta-feira, 15, internautas estão fazendo uma campanha para que Pedro Bial volte a apresentar o reality. O motivo? Tiago Leifert estaria sendo parcial.

Muitas pessoas reclamaram que o apresentador mostrou favoritismo por Emilly durante o discurso de eliminação de Roberta na última terça-feira, 14. As duas participantes ficaram próximas no início do programa, mas logo se afastaram e tiveram alguns atritos. Na hora do discurso, Leifert passou a impressão de que a culpa desses problemas entre elas foi de Roberta.

#ForaLeifertVoltaBial O que o Tiago fez ontem, foi muito ridículo. Tá na cara a preferência dele. Se eu gostava dele, não gosto mais — John black (@john_balck) 15 de março de 2017

Além disso, o apresentador ainda foi acusado de bloquear diversas pessoas no Twitter que criticam algum ponto do reality.

#ForaLeifertVoltaBial ele vai entrar nessa tag e bloquiar todo mundo hahahaha o tamanho do BBB e totalmente despreporcional ao do Leifert — Renault (@Napaularenault_) 15 de março de 2017

seja contra emilly e ganhe um block, mais imparcial do que ele? #ForaLeifertVoltaBial pic.twitter.com/mEIn12ywIt — gabi (@BBBARMY) 15 de março de 2017