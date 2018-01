Internautas lamentam possível saída de Evaristo Costa da Globo

Evaristo Costa deve deixar bancada do 'Jornal Hoje' após 13 anos Foto: Zé Paulo Cardeal/Globo

Evaristo Costa está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira, 20. Mas dessa vez não é por responder algum fã ou fazer comentários inusitados. O jornalista pode não ter o seu contrato renovado com a Globo, de acordo com informações do colunista Flávio Ricco, da Uol.

O vínculo de Evaristo com o canal vai até setembro, segundo a publicação, que destaca que o apresentador do Jornal Hoje deve passar um ano no exterior junto com a família e, só depois, decidir o futuro da carreira.

A notícia pegou de surpresa os fãs do jornalista, que inundaram nas redes sociais com reações de tristeza.

"Evaristo Costa não vai renovar com a globo" NAO ACREDITO QUE NAO VOU MAIS TER MINHA DUPLA DINÂMICA pic.twitter.com/6QRQLiMxRT — felipe (@Felipetwita) 20 de julho de 2017

Sandra Annenberg ao saber que Evaristo Costa nao vai mais renovar contrato com a Globo.. pic.twitter.com/9jhA8slC6M — ManteigaNoSeuPão (@Dyjay) 20 de julho de 2017

Fátima e Bonner se separaram Agora Evaristo Costa e Sandrinha vão se separar EU TO SEM CHÃO pic.twitter.com/mJalgUWy1Y — Lucas (@pimentellucaz) 19 de julho de 2017

Não estou preparada psicologicamente pra saída do Evaristo Costa — Emica Oliveira (@SilvaEmica) 20 de julho de 2017

Outros mostraram indignação:

Evaristo Costa vai deixar a globo eu não aceito isso eu vou xingar muito hoje pic.twitter.com/ISxrddgr16 — Lucas (@pimentellucaz) 19 de julho de 2017

Ligo a tv para ver o jornal da 13:00 na Globo e o @evaristocosta não ta lá! As noticias eram verdade... pic.twitter.com/mBshJPtlgl — Otavio (@otaviofer83) 20 de julho de 2017

Alguns brincam que Evaristo pode estar mudando de emissora…

- Alô Evaristo Costa, vi que vc apagou as fotos com a Globo, ta tudo bem...? pic.twitter.com/vpydpnFhXr — ManteigaNoSeuPão (@Dyjay) 20 de julho de 2017

Muitos pediram que Evaristo repense sua saída:

Fica no Jornal Hoje — Caio Santiago (@CaioSan44660475) 20 de julho de 2017

por favor diga que vc não vai sair do jornal hoje para o meu coração ficar em paz — Emma Willows (@EmmaWillows) 20 de julho de 2017

E, é claro, já começaram as apostas para saber quem poderia substituí-lo na bancada do JH:

Olha quem está pegando avião e indo pra SP substituir Evaristo Costa. A substituta. pic.twitter.com/j05IZUXl03 — Douglas Oliveira (@lDouglasNit) 19 de julho de 2017