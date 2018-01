Internautas lamentam a morte de Nazaré Tedesco

Vilã gerou muitos memes Foto: Reprodução de cena de 'Senhora do Destino' (2004) / Rede Globo

Senhora do Destino foi uma das novelas de maior sucesso da Rede Globo e eternizou a vilã Nazaré Tedesco (Renata Sorrah) no imaginário dos telespectadores. Por isso, quando a emissora anunciou que reprisaria a novela no Vale a Pena Ver de Novo, os internautas rechearam as redes com memes e comemorações.

Nesta sexta-feira, 8, foi transmitido novamente o último episódio da produção, no qual Nazaré foge com o bebê de Isabel (Carolina Dieckmann) para se suicidar em seguida.

Esta cena é uma das mais icônicas de toda a novela e até hoje serve de referência para memes na internet. Dessa forma, a reprise deste episódio também causou forte reação dos telespectadores na internet. Confira os melhores comentários:

Nada melhor do que ver um nascimento de um meme ao vivo #SenhoraDoDestino pic.twitter.com/Vt0fkfClPP — Amy Oliveira (@AmyOliveira16) 8 de dezembro de 2017

Nazaré é sem dúvidas uma das vilãs mais memoráveis da nossa teledramaturgia. Essa novela foi uma obra incrível! #SenhoraDoDestino — Regiane Alves (@RegianeAlves) 8 de dezembro de 2017

cena história agora, Nazaré se jogando lá de cima e todo mundo chorando pela morte da maior vilã de todos os tempos! :’( #SenhoraDoDestino pic.twitter.com/dMcvX37S4g — vai malandra (@bangfenty) 8 de dezembro de 2017

Esse é o meme que eu mais gosto. Nazaré protegendo o twitter das outras pragas.#SenhoraDoDestino pic.twitter.com/5k2U1LyRvp — Noveleiro Perigoso (@NNoveleiro) 8 de dezembro de 2017

Eu não aceito matar o Icone NAZARÉ e deixar Viviane viva e se deu bem ainda af #SenhoraDoDestino — Filipe Alves (@alvesfilipe21) 8 de dezembro de 2017

“Eu vou voar” kkkkkkkkkk Impossível ter raiva da rainha do mal Nazaré Tedesco! #SenhoraDoDestino — иαн (@nahzita_) 8 de dezembro de 2017

