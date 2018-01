Internautas cobram posicionamento da Globo sobre atitudes de Marcos

Emilly e Marcos no 'BBB' Foto: Paulo Belote / Globo

Atualizado em 10/04 às 11h20

Depois de pedirem a expulsão de Marcos do Big Brother Brasil 17 por agressão, os internautas cobraram um posicionamento claro da Globo em relação às atitudes do brother com Emilly. Ele gritou com a sister e levantou o dedo na frente do rosto dela, deixando-a acuada, inclusive contra uma parede. Além disso, Emilly já reclamou que ele estava a machucando com beliscões e segurando seu pulso.

Na manhã desta segunda-feira, 10, a hashtag #GloboApoiaViolencia ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Muitos usaram uma montagem de fotos de atrizes da Globo apoiando a campanha #ChegaDeAssédio ao lado de uma cena do BBB em que Marcos intimida Emilly. Sobre as imagens, está escrito: 'Do que adianta isso (a campanha das atrizes e outras profissionais) se você aceita isso (a agressão de Marcos)?'

Veja:

Outros internautas usaram as redes para divulgar alertas sobre como reconhecer um relacionamento abusivo e como procurar ajuda.

Durante o programa de domingo, 9, o apresentador Tiago Leifert afirmou que o relacionamento do casal "nos preocupa". Emilly e Marcos foram chamados separadamente ao confessionário para conversar com a produção do programa. Os diálogos não foram transmitidos ao público, mas Tiago afirma que Emilly foi avisada que pode denunciar as atitudes do brother a qualquer momento. O E+ entrou em contato com a assessoria de imprensa da Globo, que reiterou que a fala do apresentador representa o posicionamento da emissora sobre o assunto. Leia a fala completa:

"O BBB é um jogo. É um programa de entretenimento que espelha a vida real. O que nós vimos hoje acontece no mundo real, porém sem as câmeras. Uma discussão como a que aconteceu hoje pode levar a uma agressão física, e isso não é admissível nem no programa, nem na vida real. O Big Brother está preparado para interferir e proteger os pasticipantes. Mesmo assim, hoje, no início da noite, conversamos separadamente com Emilly e Marcos. Dissemos a eles que o comportamento do casal nos preocupa e preocupa vocês. Conversamos primeiro com o Marcos, que foi alertado sobre seu comportamento e sobre as regras do programa. Depois, a gente falou com a Emilly e reforçou que é óbvio: ela pode e deve procurar a produção do programa a qualquer momento para denúncias e reclamações."

No entanto, muita gente criticou a atitude e afirmou que a emissora não deveria deixar a decisão nas mãos da vítima.

nojento, mt nojento, eles deixarem a decição na mão da vítima, se estão vendo a agressão é caso de polícia e expulsão #GloboApoiaViolência — carol (@acarolinasl) 10 de abril de 2017

No programa Mais Você desta segunda-feira, 10, a participante elimidada Marinalva relatou que sentiu medo de Marcos em uma discussão na semana passada. "Gente, me desculpa, mas eu preciso falar como foi para mim. Tinha uma faca, ele estava chupando melancia. Tinha uma faca, não era grande não, perto do fogão. E eu olhei para aquilo e falei 'meu Deus, e não vou questionar nada'. Eu me assustei [com a postura dele], porque o enredo que ele criou, ele falou que não tinha dormido, passou a noite inteira acordado, e eu sabia que eles tinham brigado. Eu fiquei com medo", relatou Marinalva a Ana Maria Braga. A sister interferiu em favor de Emilly na briga que o casal teve na madrugada de sábado, 9.