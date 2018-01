Influenciada pela Globo, Record adia novamente estreia de 'Escrava Mãe'

Cena de 'Escrava Mãe', nova novela da Record Foto: Reprodução

A estreia da novela Escrava Mãe foi adiada novamente pela Record após a Globo anunciar que Totalmente Demais, que está em alta no Ibope, terá seu último capítulo veiculado na segunda-feira, 30, e não em uma sexta-feira, como de costume.

Para coincidir com o primeiro capítulo do novo folhetim global, a Record remarcou a estreia de sua novela para a terça-feira, 31, a fim de angariar a audiência dos órfãos de Totalmente Demais.

Esta é a terceira data que Escrava Mãe recebe da Record. Em abril, a emissora havia prometido a estreia para o dia 16 de abril, mas decidiu mudar para o dia 30, mesma data em que a Globo levaria ao ar o primeiro capítulo de Haja Coração. Na semana passada, com a decisão de adiar o último capítulo de Totalmente Demais, a concorrente foi na mesma onda e também mudou a sua estreia.

As novelas da Globo se encerram tradicionalmente às sextas, para que uma nova comece na segunda-feira seguinte. No entanto, essa não é a primeira vez que um folhetim exibe seu último capítulo no começo de uma semana: Totalmente Demais repete o feito de Estúpido Cupido, de 1976. A reprise do episódio será transmitido no dia 31, à tarde.

Além de alterar a data de término da novela, a Globo teve uma ideia para introduzir Haja Coração aos fãs já no dia 30. A personagem Fedora, interpretada por Tatá Werneck na nova trama, fará uma participação no último capítulo do folhetim que está de partida, fazendo uma visita à redação da Totalmente Demais para tentar ir para a capa da revista.