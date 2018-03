Inês Brasil 'entra' em prisão de 'Orange Is The New Black' em vídeos promocionais

Inês Brasil vestiu o macacão laranja Foto: Facebook/Reprodução

Inês Brasil protagonizou vídeos bem-humorados para promover a próxima temporada de Orange Is The New Black, a quarta da série da Netflix que vai estrear nesta sexta-feira, 17.

Em um deles, direto da solitária da penitenciária federal de Litchfield, a brasileira usa o português para dialogar com a personagem Piper, que fala em inglês. Inês reclama que o seriado demora um ano para voltar entre as pausas e usa seus bordões para tornar a propaganda divertida.

Na mesma linha, a personalidade escolhida no México para fazer trabalho parecido - ainda não divulgado - foi a atriz Itati Cantoral, a Soraya Montenegro de 'Maria do Bairro', novela de 1995.

Veja abaixo a participação de Inês nas peças: