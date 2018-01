Ícaro Silva interpreta Bob Marley no 'Show dos Famosos' e emociona público

Ícaro Silva performou 'Redemption Song', de Bob Marley e conquistou os jurados e os internautas. Foto: Carol Caminha/Gshow

No último domingo, 11, Ícaro Silva recebeu uma chuva de elogios nas redes sociais por sua apresentação no Show dos Famosos, no Domingão do Faustão. O ator interpretou Bob Marley com a música Redemption Song e ganhou aplausos de pé da plateia.

Ao fim da apresentação, Ícaro se emocionou enquanto falava de Bob Marley com Faustão. "O Bob fala pela nação negra, pela união do povo negro, que foi disperso pelo mundo, que não tem tradição, é difícil buscar a própria história quando se é negro, e o Bob remonta nossa história. A gente precisa falar dele porque a gente precisa falar de amor, de união entre os povos, porque a gente precisa falar de olhar no olho do outro e dizer 'eu te amo'", disse ele, emocionado.

Os jurados elogiaram muito a performance de Ícaro. "Você é um artista muito especial, você me emociona mesmo, porque você traz o superfantástico para o palco, e o superfantástico é o musical, e você vibra o musical. Eu fico impressionada com a qualidade de artista que você é, da sua versatilidade, eu te dou dez", disse Claudia Raia.

"Eu fiquei muito emocionado com a sua apresentação, fiquei com o olho cheio d'água, porque eu lembrei da primeira vez que eu fui à África", disse Miguel Falabella, que também deu nota dez ao artista, que teve a maior média de notas desta edição. Para assistir a performance de Ícaro, clique aqui.

Nas redes sociais, muitos internautas defenderam que Ícaro Silva já é o campeão do Show dos Famosos.