Huck e Angélica relembram queda de avião no 'Programa do Jô': 'Antes da morte há um silêncio'

Foto: Gshow/Carol Caminha

Um dos casais mais conhecidos do país, Angélica e Luciano Huck deram uma rara entrevista juntos ao Programa do Jô que vai ao ar nesta quinta-feira, 13.

Os dois foram questionados por Jô a respeito da queda de avião que viveram ano passado ao lado dos filhos Joaquim, 11, Benício, 8 e Eva, 4, e revelaram detalhes sobre o acidente e a forma como lidaram com o trauma, com ajuda profissional, meditação e conversas.

"Nos três segundos antes de o avião dar o primeiro impacto no chão, fez-se um silêncio. Não sei explicar. Ninguém falou nada, foi um silêncio absoluto. Um silêncio bom. Uma paz. Uma coisa inacreditável", relatou Angélica, ao que Luciano completou: "É como se fosse um lapso de tempo. Acho que antes da morte há um silêncio".

"É algo tão forte que não fica registrado na memória. É celular, profundo. Cada um vai processar esse sentimento de um jeito diferente, mas tudo que eles [crianças] viram, a gente viu. Desde então, esse assunto é muito recorrente na nossa vida", prosseguiu o apresentador, mostrando que o tema ainda faz parte do cotidiano da família.

Huck também falou sobre os primórdios do relacionamento, quando deu um presente "inusitado" para a apresentadora na primeira vez em que marcaram de se encontrar: "Convidei ela pra sair comigo, e ela não foi. Tava com um barco de sushi no colo, fedendo meu carro, e ela disse: 'Não vai dar'. Como não vai dar? Então ao invés de mandar flores, mandei um cano pra ela".

Após uma brincadeira sobre o comprimento de sua roupa, Jô perguntou a Angélica se o marido era machista. "Pelo contrário. A saia tá longa porque eu quero, estou com 42 anos. Por ele eu usava barriga de fora e sainha", respondeu a apresentadora em bom humor.

O casal também falou a respeito da vida de casado, dos filhos e relembrou entrevistas antigas ao próprio Programa do Jô. A produção também exibiu o momento em que Huck perguntou à loira sobre sua virgindade, na primeira vez em que os dois estiveram juntos na TV, ainda sem namorar, 16 anos atrás.

O programa será exibido nesta quinta, pela Globo, às 1h15 da madrugada.