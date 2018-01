'How I Met Your Mother' pode ganhar spin-off sobre o pai

'How I Met Your Mother' pode ganhar versão 'father'. Foto: Divulgação

Mesmo depois de nove anos no ar, muitos fãs gostariam de ver mais de How I Met Your Mother. Agora, pode ser que esse desejo vire realidade em forma de spin-off. Segundo o site Deadline, a série pode ganhar uma versão How I Met Your Father, ou seja, com a mãe contando a história dessa vez.

De acordo com o site, Carter Bays e Craig Thomas, criadores da série, serão agora os produtores-executivos dessa nova série, cujos criadores são Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, os mesmos de This Is Us.

A notícia ruim é que não está nos planos dos criadores reviver os personagens Ted, Robin, Lily, Marshall e Barney, já conhecidos pela série original, apenas mostrar como uma mãe conheceu o pai de seus filhos.

Em 2014, Bays e Thomas já haviam tentado criar um spin-off parecido, mas não obtiveram autorização.