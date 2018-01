'Hora do Faro' revela 'Whitney Houston brasileira'

Foto: EDU MORAES / REDE RECORD

Na Hora do Faro que vai ao ar neste domingo (10), será exibida a história da cantora Thalita Pertuzatti. Há cerca de um mês, Rodrigo Faro recebeu ingressos para assistir ao espetáculo Uma Saudação a Whitney Houston em São Paulo, no qual ela era a protagonista, e se interessou pelo trabalho da cantora.

O próprio apresentador foi atrás de sua história e descobriu que o evento fora financiado por um amigo de Thalita, que trabalhava em navios, e juntou R$ 50 mil para para bancar as apresentações da artista em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A produção do programa simulou uma audição teatral para armar uma pegadinha para ela, que depois foi chamada a se apresentar no palco do programa da Record, onde comoveu o público com o clássico I Will Always Love You.

Além de mostrar sua casa e sua família, Thalita também ganhou diversos prêmios dos patrocinadores da atração.