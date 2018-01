'Hora do Faro' conquista a vice-liderança isolada na audiência

Foto: Divulgação/Record

A Hora do Faro, apresentado por Rodrigo Faro, foi o vice-líder absoluto na Grande São Paulo no último domingo, 24. O programa, exibido na Record, registrou média de 11 pontos entre 15h29 e 19h31, horário em que ele é transmitido.

Além disso, o programa ainda conquistou seu recorde de audiência no mercado, segundo dados do Painel Nacional de Televisão (PNT). Os programas concorrentes de Hora do Faro são o Programa Eliana, do SBT, e Domingão do Faustão, da Globo.