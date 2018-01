'Hora de Aventura' vai ganhar minitemporada especial para explicar o sumiço da raça humana

A nova minissérie de 'Hora de Aventura', chamada de 'Islands', terá 8 episódios e estreia em 2017. Foto: Reprodução

Quem assiste a Hora de Aventura sabe: o desenho se passa num período pós-apocalíptico, por isso há poucos humanos no desenho. A série, porém, nunca explicou como isso aconteceu... até agora. Em janeiro de 2017, isso será explorado numa minitemporada.

Intitulada de Hora de Aventura - Islands, essa espécie de spin-off vai mostrar o universo de Finn e Jake ao lado de BMO e Susan Forte, uma das últimas humanas vivas, num universo totalmente diferente e distante da Terra de OOO explorando ilhas, de acordo com o site Deadline.

Islands estreia no dia 30 de janeiro no Cartoon Network nos Estados Unidos. Ainda não há data confirmada de estreia no Brasil. Hora de Aventura estreou em 2010 e já teve sua data de encerramento decretada, em 2018, após nove temporadas.

A abertura desse especial já foi divulgada, assista abaixo: