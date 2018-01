Homer Simpson pede desculpas ao Brasil por falha em episódio ao vivo

Homer lamenta a falha na transmissão do episódio ao vivo. Foto: Divulgação

No último domingo, 17, foi ao ar o primeiro episódio ao vivo da história de Os Simpsons, que prometia, em uma de suas cenas, uma interação de Homer com o público, na qual ele atendeu a alguns telefonemas e respondeu às perguntas de fãs enviadas pelas redes sociais. Infelizmente nem tudo ocorreu bem na projeção para a América Latina, principalmente no Brasil.

A transmissão, programada para ser exibida mundialmente pelo canal FOX, acabou sendo adiada no Brasil, inicialmente das 21h para as 22h30 sem qualquer aviso prévio e com uma falha na principal cena do episódio: o momento em que Homer responderia às perguntas.

A cena foi normalmente transmitida para os Estados Unidos, mas acabou ficando sem áudio e legendas para o Brasil, o que resultou em um pedido de desculpas feito pelo próprio Homer e divulgado pelo canal Fox, através de um vídeo que vem sido veiculado pela web.

No vídeo, Homer lamenta pela falha ao vivo na transmissão para os países da America Latina, e com muito deboche pede desculpas aos brasileiros: "Eu realmente lamento que isso tudo tenha acontecido Brasil, como se vocês já não tivessem problemas suficientes", ironizou Homer.

Confira o vídeo na íntegra: