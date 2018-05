Homem morre durante sessão de 'Vingadores: Guerra Infinita' na Índia

Cena de 'Vingadores: Guerra Infinita', da Marvel. Foto: YouTube/Marvel Entertainment

Um homem de 43 anos morreu na última terça-feira, 1º, durante uma sessão de Vingadores: Guerra Infinita na cidade de Proddatur, na Índia. As informações são do jornal The Times of India.

Segundo a publicação, Peddapasupula Baasha foi encontrado em seu assento sem qualquer movimento depois do filme.

A princípio, os funcionários do local pensaram que ele estava esperando pela cena pós-créditos, mas Baasha continuava sem se mexer mesmo depois da cena.

Quando a equipe retirou os óculos 3D dele, percebeu que ele estava morto de olhos abertos. Logo, a polícia rural da cidade chegou ao cinema e examinou a cena.

Os agentes suspeitam que ele tenham morrido de causas naturais ou devido a uma parada cardíaca. O corpo de Baasha foi enviado para um hospital público local, e a investigação continua.