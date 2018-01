Homem-Aranha aparece com novo uniforme em teaser de filme; assista

Novo filme do super-heróis estreia em 2017 Foto: Reprodução/Youtube

Após a breve aparição em "Capitão América: Guerra Civil", mais imagens do novo Homem-Aranha foram divulgadas pela Sony Pictures. No teaser, o super-herói aparece recebendo o novo uniforme, que agora traz uma espécie de capa, formada por teias debaixo dos braços.

Com apenas 17 segundos, o vídeo está no ponto de vista do personagem, como se fosse uma espécie de registro caseiro ou vlog. Nele, Homem-Aranha encontra um bilhete com a frase "um pequeno upgrade". A seguir, ele aparece saltando por prédios com a nova roupa, que define como "a coisa mais legal" que já viu.

"Homem-Aranha: De Volta ao Lar" deve estrear em julho de 2017. Assista o teaser: