'Hoje é dia de agradecer a cada um', diz Marcos Mion após fim de 'Legendários'

Marcos Mion no 'Legendários'. Foto: Edu Moraes/Record TV/Divulgação

Na última quarta-feira, 29, foi anunciado o fim do programa Legendários, da Record TV, após oito anos no ar. Em seu Instagram, Marcos Mion publicou um vídeo para falar sobre o fim e agradecer ao público e sua equipe.

"Senhoras e senhores, hoje é dia de comemorar, de agradecer a cada uma das pessoas que, de qualquer forma, contribuiu pro sucesso dos legendários. Oito anos, gente. Eu cheguei aqui não tinha nem barba branca, pesava 60 quilos. Eu não tenho nenhuma lembrança da minha vida profissional adulta que não seja do Legendários, esse programa incrível, esse projeto que trouxe tanta coisa pra Record, inovou tanto. Esse projeto que moldou o sábado moderno da televisão brasileira", falou Mion.

"O que importa é o que o Legendários construiu e deixou como herança na vida dos brasileiros diretamente, principalmente as crianças, quantas crianças eu ajudei com Um Dia Inesquecível. Quantos artistas foram lançados aqui, quantos artistas cantaram e depois me olharam emocionados e falaram que o sonho da vida deles era cantar no Legendários. Quantos amigos consagrados vieram me visitar, Zezé, Luciano, Joelma, a vocês um agradecimento especial. À minha produção querida do meu coração, a todos vocês, meu muito muito obrigado", completou o apresentador.

A partir de janeiro, o Legendários deixa de fazer parte da grade da emissora. Marcos Mion, no entanto, segue no casting e já está garantido como apresentador da segunda temporada do reality show A Casa, com estreia prevista para o segundo semestre de 2018. A nova edição terá exibições diárias.