HBO está procurando dois novos atores mirins para 'Game of Thrones'

'Game of Thrones' está escolhendo uma atriz e um ator, com idades entre 8 e 12 anos, para a próxima temporada. Foto: Helen Sloan/HBO

Mais uma vez, Game of Thrones deixa os fãs que gostam de teorias intrigados. A HBO está escolhendo duas crianças, um menino e uma menina, para atuarem na próxima temporada. Desde que a novidade foi divulgada pelo site Watchers on the Wall, os fãs estão tentando adivinhar quem essas crianças irão interpretar.

O primeiro papel é 'garota nortenha', e a atriz deve ter entre oito e dez anos e ter sotaque. Ela é uma "menina de presonalidade forte com espírito guerreiro". Já o segundo papel é descrito apenas como "menino", que deve ter entre 8 e 12 anos. O personagem é pobre, de aparência magra e vai "completamente se destacar nas cenas em que aparecer".

Alguns fãs apostam que a menina será a versão criança de Lyanna Stark, que vai aparecer em um flashback de Bran Stark, enquanto o menino seria qualquer outro personagem não nortenho quando criança. Outros fãs acreditam que as duas crianças vão participar da guerra contra os White Walkers, como novos personagens. Algumas pessoas ainda vão mais longe e acreditam que a menina será filha de Jon Snow e Daenerys Targaryen.

E você, o que acha?