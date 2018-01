HBO divulga making of da cena em que Viserion é revivido em 'Game of Thrones'

Making of do sexto episódio da sétima temporada de 'Game of Thrones' Foto: YouTube / @GameofThrones

Com a transmissão da sétima temporada de Game of Thrones, em 2017, a HBO lançou vídeos curtos que mostram as cenas de bastidores por trás de alguns episódios.

Um desses vídeos, publicado no dia 28 de setembro, mostra o processo de criação da cena em que o dragão Viserion é revivido. É possível perceber como o cenário onde as cenas foram gravadas fica bem mais hostil e remoto após passar por técnicas de edição por computação.

Também é possível ver como o número de figurantes é bem menor do que o exército de caminhantes brancos aparenta ser na cena.

Eles puxam um protótipo de dragão feito de um material verde, que depois será transformado visualmente no dragão. A cabeça do animal possui marcações vermelhas que tiveram papel importante no processo de edição digital.

Confira esse e outros vídeos: