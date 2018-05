Harry Styles vai produzir série sobre seu período no One Direction

Quando estava no 'X Factor', Harry Styles morou na casa de produtor de TV. Foto: REUTERS/Olivia Harris

One Direction nunca anunciou seu fim oficialmente, porém todos os seus integrantes resolveram focar em suas carreiras solo nos últimos anos. Agora, a CBS vai produzir uma série inspirada Harry Styles, um dos membros do grupo, chamada Happy Together, que terá o próprio artista como um dos produtores.

De acordo com o Standart UK, a trama vai tratar sobre um jovem artista, que será interpretado por Felix Mallard, que vai morar com um casal numa casa no subúrbio e muda completamente a vida deste casal. A premissa é inspirada no período em que Styles viveu com o produtor de TV Ben Winston e sua mulher em Londres, assim que ele entrou no One Direction.

O cantor deveria ficar na casa por apenas duas semanas, mas acabou ficando por quase dois anos. "Aqueles 20 meses foi quando eles foram de participantes de um reality show, o X Factor, a artistas com uma das maiores vendas do mundo", disse Winston à Rolling Stone."Neste período, ele estava vivendo em uma situação de família suburbana comum. Ninguém sabia, na verdade. Mesmo quando a gente saia para comer, é um bairro tão familiar, que ninguém nem sonhava que ele era realmente ele. Mas ele fez da nossa casa um lar".

Na série, o casal será interpretado por Damon Wayans Jr. e Amber Stevens West. "Essa é a história dele, e mesmo que nós não estejamos contando-a de forma exata, as pessoas vão perguntar coisas como 'Isso realmente aconteceu com você?'. Então ele vai se preocupar com as histórias que nós estamos contando. Eu acho que ele vai ter uma presença forte como produtor", opinou Amber.