'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle

Os brasileiros que não vão à Inglaterra para acompanhar de perto o casamento real entre Meghan Markle e o príncipe Harry já sabem que a cerimônia, que ocorrerá no dia 19 de maio, será televisionada. Mas, além disso, nesta quarta-feira, 16, já têm outro compromisso agendado com a telinha: às 22h, o canal Lifetime estreia no Brasil a produção Harry e Meghan: Um Amor Real, filme que conta a história do namoro do casal.

O longa foi dirigido por Menhaj Huda e traz o britânico Murray Fraser e a americana Parisa Fitz-Henley com o grande desafio de interpretarem, respectivamente, Harry e Meghan. Os atores comentaram o processo de se interpretar figuras históricas tão importantes.

A atriz já é familiarizada com o trabalho. Ela interpretou a rainha Charlotte na peça Buckingham e disse que consultou livros, vídeos na internet e fez entrevistas com especialistas no assunto para poder interpretá-la.

“Montar um personagem que ainda esteja vivo é mais fácil porque é possível confirmar as informações em tempo real. Eu assisti a muitas entrevistas dela e aos vídeos de sua interação com as pessoas”, contou Parisa ao E+ durante entrevista coletiva a jornalistas da América Latina.

O fato de a história representada pelo filme ser atual realmente facilitou o trabalho dos escritores ao elaborar o enredo, as falas e algumas das cenas, pois a família real não forneceu nenhum material de auxílio para a equipe do longa.

“A maioria das cenas feitas dentro de quatro paredes são subjetivas. Os escritores utilizaram os comunicados da família real à imprensa como uma fonte para ajudar a imaginar o que eles podem ter dito e feito quando não estavam em público. Por exemplo, tivemos o comunicado pedindo que os meios de comunicação diminuíssem o assédio público em torno de Meghan”, falou Murray.

De fato, Meghan Markle enfrentou um assédio público que não imaginava quando começou a namorar o príncipe, e já falou que esse é um dos principais desafios em namorar Harry. Em outra ocasião, um envelope com uma substância não identificada foi enviada ao escritório do príncipe, juntamente com ofensas racistas a ela.

A atriz garante que esses desafios estão representados no filme: “Definitivamente, o filme mostra como se deram os casos de racismo e como eles enfrentaram a situação. O filme não se afasta dos desafios deles enquanto casal ou indivíduo”.

Quase todas as cenas foram gravadas em Vancouver. A equipe de produção continha um especialista sobre a realeza para garantir que todas as cenas gravadas fossem o mais próximo possível da realidade e dos protocolos envolvendo a família real.

Além dos atores principais, o elenco também é composto por: Burgess Abernethy, como príncipe William; Laura Mitchell, no papel de Kate Middleton; Preston Jakub Karwat, no papel de príncipe George; Briella Wintraub, como princesa Charlotte; Maggie Sullivun, interpretando a rainha Elizabeth II; e Steve Coulter, como o príncipe Charles.

O filme começa com uma cena na qual Charles leva os pequenos Harry e William para uma viagem à África, logo após a morte da mãe deles, princesa Diana. O ator Murray falou que as cenas em que Harry contracena com o pai ou fala da mãe foram as mais desafiadoras de todo o filme.

“Há momentos nessas cenas em que eu queria fazer justiça ao papel e aos quais me dediquei muito. Eu não fiz pensando em como o Harry reagiria, mas sim em como um ser humano reagiria”, contou.

Parisa acredita que Harry e Meghan são tão populares (a expectativa é que mais de 50 milhões de pessoas assistam ao casamento somente nos Estados Unidos e no Reino Unido) porque as pessoas gostam de ver os diferentes se unindo. Essa é a mensagem que ela espera que o filme passe.

“Espero que o filme faça as pessoas acreditarem que podem ficar juntas apesar de quaisquer adversidades. E que isso sirva para casais, famílias e amigos. Espero que isso ajude as pessoas a enxergarem os outros pelo seu lado humano e reconhecerem isso acima de um cargo profissional ou um título real”, falou.

Saiba o que é verdadeiro ou falso em ‘Harry e Meghan: Um Amor Real’ X X 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle X 1 | 14 Saiba o que é verdadeiro ou falso em ‘Harry e Meghan: Um Amor Real’ Nesta quarta-feira, 16, estreia no Brasil o filme para a televisão ‘Harry e Meghan: Um Amor Real’. Embora os produtores tenham tentado se aproximar ao máximo da realidade, nem todas as cenas aconteceram de verdade. O E+ preparou uma galeria para que você saiba o que aconteceu de verdade e o que foi inventado para o enredo do filme. Esta galeria foi baseada em uma matéria da revista ‘People’. Confira:

X X 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle X 2 | 14 Príncipe Charles viajou para a África com os filhos Harry e William depois da morte da princesa Diana? Verdadeiro. O filme começa com os príncipes Harry e William pequenos viajando pela África ao lado do pai, o príncipe Charles, logo após a morte de sua mulher e mãe deles, princesa Diana. O príncipe realmente levou os meninos para o continente africano como uma forma de afastá-los do assédio midiático.

Foto: John Stillwell/AFP

X X 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle X 3 | 14 O príncipe Harry mantinha um estilo de vida repleto de festas até conhecer Meghan Markle? Verdadeiro, mas... Harry passou alguns constrangimentos quando a imprensa publicou fotos suas vestindo um uniforme nazista em uma festa a fantasia em 2005 e também quando foi fotografado nu jogando sinuca em Las Vegas, em 2012. No entanto, ele deixou esse estilo de vida já em 2015, quando se aposentou do exército britânico após dez anos de serviço. Ele conheceria Meghan aproximadamente um ano depois.

Foto: Reuters/Divulgação

X X 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle X 4 | 14 Meghan já contestou a campanha publicitária de uma marca de sabão? Verdadeiro. Quando tinha apenas 11 anos, a atriz ficou indignada com uma propaganda que anunciava que ‘Todas as mulheres da América estão brigando por uma barra de sabão de lavar louças’. Inspirada pelas aulas de estudos sociais, escreveu uma reclamação para a marca, afirmando que o comentário era sexista. A marca acatou o pedido de Meghan e trocou a palavra ‘mulheres’ por ‘pessoas’ no comercial.

Foto: Andrew Kelly/Reuters

X X 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle X 5 | 14 Harry e Meghan se conheceram por meio de um encontro às cegas? Verdadeiro. Em entrevista à BBC, o casal contou que foram apresentados por meio de amigos em comum em julho de 2016. “Foi um encontro arranjado, definitivamente às escuras”, disse Harry.

Foto: Albania Rodriguez/Lifetime/Divulgação

X X 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle X 6 | 14 Um dos primeiros encontros de Harry e Meghan foi na Botsuana? Verdadeiro. Após terem o primeiro encontro, o casal disse que se encontrou logo em seguida mais duas vezes em Londres. Depois, o príncipe convidou a atriz para passar cinco dias no país africano.

Foto: Albania Rodriguez/Lifetime/Divulgação

X X 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle X 7 | 14 Meghan Markle não foi convidada para o casamento de Pippa Middleton? Verdadeiro, mas… De fato, Meghan não foi convidada para a cerimônia de casamento da irmã de Kate Middleton. Contudo, ela foi, sim, convidada para a recepção posterior, da qual participou em companhia de Harry.

Foto: Kirsty Wigglesworth/Reuters

X X 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle X 8 | 14 Um parente da família real vestiu um broche racista na presença de Meghan? Verdadeiro. Durante o almoço de Natal da rainha Elizabeth II em 2017, a princesa Michael de Kent, esposa do primo da rainha, usou um broche considerado racista. O objeto atraiu críticas em virtude da descendência negra de Meghan, que era apresentada pela primeira vez a muitos membros da família real na ocasião.

Foto: Niall Carson/Reuters

X X 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle X 9 | 14 Harry e Meghan usam braceletes combinando? Verdadeiro. Harry teria pego o presente em uma de suas viagens para a África e já foi fotografado diversas vezes usando o adereço. Meghan também postou várias usando-o e esse foi um dos primeiros sinais de que os dois estavam em um relacionamento.

Foto: Ian Vogler/Reuters

X X 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle X 10 | 14 Meghan já conheceu a rainha? Verdadeiro. Na entrevista que concederam à BBC após anunciarem o namoro, Harry contou que Meghan não só conheceu a rainha como conquistou a simpatia dos seus cãezinhos da raça Corgi.

Foto: Stuart C. Wilson/Reuters

X X 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle X 11 | 14 Alguém do círculo íntimo de Harry tentou intimidar Meghan? Falso. A pessoa, que no filme é chamada Annabella, não existe. Contudo, seus questionamentos sobre a carreira de atriz de Meghan e sua descendência negra representam as críticas que o casal enfrentou após tornar o relacionamento público.

Foto: Mark Blinch/Reuters

X X 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle X 12 | 14 O pronunciamento público de Harry fez com que Meghan se separasse dele por um breve período? Falso. Quando anunciaram o relacionamento, Harry fez um apelo contra o assédio público que Meghan estava sofrendo. O filme retrata que ela teria desaprovado o gesto, mas o mais provável é que ela tenha aprovado. Além disso, pronunciamentos sobre a vida pessoal dos membros da realeza são raros. Por isso, a decisão provavelmente deve ter sido avisada para Meghan com antecedência.

Foto: Yui Mok/Reuters

X X 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle X 13 | 14 O ex-marido de Meghan está produzindo um programa baseado na sua união com Harry? Verdadeiro, mas... O site Deadline informou, em setembro de 2017, que o produtor Trevor Engelson, ex-marido de Meghan, teria dado a ideia de um programa à Fox com a seguinte descrição: ‘Divórcio é difícil. Dividir a custódia dos filhos é difícil. Dividir a custódia com a família real britânica quando sua ex-mulher se casa com um príncipe, sob o olhar imperdoável dos tablóides londrinos, é outro nível’. Trevor e Meghan não tiveram filhos durante os nove anos de relacionamento e, por isso, ele afirmou que a série não era sobre ele e Meghan. Não há novas informações sobre a produção até o momento.

Foto: Oli Scarff/Reuters

X X 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle 'Harry e Meghan: Um Amor Real' conta a história do namoro entre o príncipe Harry e Meghan Markle X 14 | 14 Meghan Markle não é a primeira princesa com descendência negra? Verdadeiro. A princesa Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, da Alemanha, se tornou rainha ao se casar com o rei George III. Apesar de ter nascido em solo alemão, ela descendia de um grupo negro da família real portuguesa. Ela foi rainha por 60 anos e morreu em 1818.

Foto: Yui Mok/Reuters

