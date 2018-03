Aparício receia deixar Fedora casar com Leozinho em 'Haja Coração'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Aparício receia deixar Fedora casar com Leozinho

Segunda-feira, 20 de junho

Agilson avisa a Leozinho que não contará a Aparício que ele é um fugitivo da polícia. Henrique conta a Beto que bateu no carro da mulher que o chamou de ladrão, sem saber que se trata da mãe do amigo. Henrique beija Penélope, que o agride. Beto desconfia de Tamara ao ver a irmã machucada. No dia do casamento de Fedora, Aparício comenta com Agilson que tem a sensação de estar entregando a filha para um vigarista. Aparício apresenta Leozinho para Camila, que se recorda de que o rapaz é um bandido procurado pela polícia.

Camila interrompe casamento e desmascara Leozinho

Terça-feira, 21 de junho

Agilson interfere na conversa entre Aparício e Camila. Henrique conta a Beto que beijou Penélope, sem citar o nome dela. Nair insiste em ajudar Francesca a colocar Genésio na cadeia. Renen se prepara para gravar um vídeo de seu novo desafio e deixa Larissa apreensiva. O capanga de Genésio anuncia que Francesca e Nair estão na delegacia. Fedora causa espanto nos convidados com seu traje de casamento. Camila interrompe o casamento de Fedora e chama Leozinho de bandido. Genésio sequestra Tancinha.

Genésio avisa Francesca que sequestrou Tancinha

Quarta-feira, 22 de junho

Fedora briga com Camila por acreditar que a prima está armando contra seu casamento. Carmela e Beto tramam para afastar Tancinha de Apolo. Francesca conta a Apolo e Giovanni sobre Genésio. Teodora expulsa Camila de sua casa. Beto descobre que Tancinha despareceu. Genésio avisa a Francesca que está com Tancinha e deixa a feirante desesperada. Leozinho ameaça Agilson depois de se casar com Fedora. Tancinha tenta fugir dos bandidos, mas é pega por Genésio.

Apolo decide reatar noivado com Tancinha

Quinta-feira, 23 de junho

Francesca pede desculpas para Genésio, mas o bandido não liberta Tancinha. Apolo e Beto vão atrás de Genésio. Em uma discussão, Agilson fere Leozinho, e inventa uma desculpa ao falar sobre a isso Aparício. Beto leva um tiro de Genésio. Tancinha se livra dos bandidos. Apolo sente ciúmes de Tancinha ao vê-la preocupada com Beto. Penélope tem receio de que ela e as amigas não consigam pagar as prestações da reforma. Apolo diz a Nair que resolveu reatar seu noivado com Tancinha.

Beto e Tancinha saem para jantar

Sexta-feira, 24 de junho

Adônis incentiva Apolo a procurar Adriana e explicar que foi Tancinha quem atrapalhou seu teste para piloto. Rebeca convida homens ricos para um coquetel beneficente na cobertura. Adriana afirma a Apolo que há uma vaga de emprego como mecânico. Carmela decide se vingar de Shirlei e arma para que a irmã se envergonhe na frente de Adônis. Beto leva Tancinha para jantar, mas ela acaba passando mal durante o encontro.

Beto e Tancinha se beijam

Sábado, 25 de junho

Tancinha desmaia, e Beto fica desesperado. Aparício vai até o apartamento de Rebeca, que o expulsa. Tancinha é atendida num pronto-socorro. Apolo fica furioso ao saber que Tancinha saiu com Beto. Henrique procura Penélope dentro do shopping. Pedro convida Rebeca para jantar. Aparício e Enéas sabotam o coquetel organizado por Rebeca. Henrique e Penélope tomam vinho e se beijam. Adônis acompanha Shirlei a um show e beija outra em sua frente. Beto beija Tancinha.