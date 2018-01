Agilson pensa em contar a Fedora sobre Leozinho em 'Haja Coração'

Foto: Reprodução/GShow

Agilson pensa em contar a Fedora sobre Leozinho

Segunda-feira, 18 de julho

A perícia conclui que a explosão do helicóptero em que Teodora estava foi um acidente, e Agilson estranha a reação de Leozinho. Shirlei se emociona ao saber que Felipe encontrou seu sapato. Bruna ameaça contar a Camila que Giovanni foi preso por causa dela. Beto avisa aos funcionários da Peripécia que Rodrigo voltará ao trabalho. Agilson pensa em contar a Fedora que Leozinho atentou contra sua vida. Enéas avisa a Aparício que Rebeca aceitou ser readmitida. Francesca se aproxima de Rodrigo. Adriana repreende Beto por querer separar Tancinha de Apolo. Jéssica não gosta de saber que Shirlei está trabalhando na casa de Felipe. Adriana avisa a Apolo que ele terá que ir à festa com os patrocinadores sem Tancinha. Bruna conta a Enéas que Giovanni está namorando Camila.

Fedora expulsa Aparício de casa

Terça-feira, 19 de julho

Bruna diz a Enéas que tem uma ideia para afastar Giovanni de Camila. Agilson recebe Rebeca fingindo ser Aparício. Leozinho avisa a Dinamite que deseja tirar a vida de Aparício para herdar o patrimônio dos Abdala. Carmela instiga Tancinha a ir à boate em que Apolo está com os patrocinadores. Aparício fica arrasado ao saber que Rebeca se casará com Pedro Bertolucci. Aparício comenta com Agilson que Pedro Bertolucci está envolvido em uma investigação. Nair confessa a Larissa que não gosta de Edu. Enéas avisa a Bruna que irá desmascarar Giovanni. Fedora expulsa Aparício de casa, em respeito à última vontade de Teodora. Beto se sente vitorioso quando Tancinha decide confrontar Apolo.

Adônis conta que Tancinha saiu com Beto

Quarta-feira, 20 de julho

Tancinha é humilhada na festa da Mercúrio e deixa o local para não atrapalhar Apolo. Aparício se nega a sair da mansão. Beto instiga Tancinha a acreditar que Apolo mentiu para ela e que o piloto mudará com a fama. Jéssica finge para Felipe que gostou de Shirlei. Carol pede ajuda à família de Francesca para encontrar Afonso. Carmela mostra a Adônis a foto de Tancinha com Beto divulgada na mídia, insinuando que eles são um casal. A chegada de Rodrigo à Peripécia desagrada Beto. Adônis conta a Apolo que Tancinha saiu com o amante, mostrando a foto da feirante com Beto. Tancinha mostra a Apolo a foto do noivo com as modelos e ambos reagem com surpresa ao se verem com outros pares.

Carol vai aos hospitais à procura de Afonso

Quinta-feira, 21 de julho

Tamara fica indignada com a festa que Adriana promoveu para Apolo. Henrique procura Dinalda para ajudá-lo a ficar com Penélope. Camila aceita ler seu diário com Giovanni. Tancinha e Apolo brigam. Adriana avisa a Penélope que Tamara interrompeu o tratamento e precisa de ajuda. Felipe e Shirlei demonstram sentir atração um pelo outro. Influenciado por Bruna, Enéas tenta convencer Henrique a trocar as imagens do comercial do Grand Bazzar pelas cenas da explosão, a fim de desmascarar Giovanni. Rodrigo discute com Francesca, e ela acaba magoando o dono da Peripécia. Carol vai aos hospitais à procura de Afonso. Penélope busca por Tamara. Giovanni e Camila se surpreendem ao ver o vídeo jornalístico da prisão dele, por conta da explosão do Grand Bazzar.

Aparício tenta convencer Rebeca a não se casar

Sexta-feira, 22 de julho

Camila se desespera com as acusações de Enéas contra Giovanni. Giovanni e Enéas brigam. Rodrigo desabafa com Francesca sobre sua ex-esposa. Aparício tenta convencer Rebeca a não se casar com Pedro Bertolucci. Camila conta a Ariovaldo que foi enganada por Giovanni. Carol encontra Afonso no hospital. Carol segue a orientação de Afonso e o deixa no hospital para ser enterrado como indigente. Penélope constata que Tamara interrompeu seu tratamento médico e descobre que ela visita Fabinho. Tamara diz à mãe que só ficará bem depois que Fabinho melhorar. Giovanni implora para que Camila o escute.

Tancinha conta para Apolo que beijou Beto

Sábado, 23 de julho

Giovanni tenta convencer Camila de que não quer se vingar dela. Carol conta para os irmãos que Afonso morreu e pede que eles guardem segredo até que ela atinja a maioridade. Nair aconselha Apolo a se reconciliar com Tancinha. Bruna lê o testamento deixado por Teodora. Leonora estranha o comportamento de Luciano. Dinalda ajuda Henrique a marcar um encontro com Penélope. Rebeca pergunta a Pedro se ele tem problemas com a Justiça. Enéas avisa a Camila que os seguranças vigiarão a portaria para impedir a entrada de Giovanni. Apolo se reaproxima de Tancinha. Tancinha confirma para Apolo que beijou Beto.