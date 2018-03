Aparício confessa se arrepender de ter deixado Rebeca em 'Haja Coração'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Aparício confessa se arrepender de ter deixado Rebeca

Segunda-feira, 13 de junho

Rebeca pensa que Aparício é faxineiro ao vê-lo com o uniforme do Grand Bazzar. Aparício diz a Agilson que só contará a verdade à arquiteta caso ela passe a trabalhar na empresa. Teodora desconfia de que conhece Rebeca, e a contrata. Beto pede a Carmela que leve Tancinha a seu apartamento. Apolo garante a Tancinha que apenas deu carona para Sandra, e a feirante pede desculpas ao namorado. Agilson aconselha o irmão a contar a verdade sobre o apartamento a Tancinha. Beto e Tancinha ficam presos no elevador.

Agilson aconselha o irmão a contar a verdade

Terça-feira, 14 de junho

Beto tem uma crise de pânico no elevador e pede ajuda a Tancinha. Apolo resgata Beto e Tancinha e afirma à noiva que se sente traído. Giovanni leva Camila ao Jardim Japonês para meditar. Giovanni e Camila se beijam. Aparício vai até a casa de Rebeca. Apolo garante a Adônis e Nair que dessa vez não perdoará Tancinha. Tancinha procura Apolo.

Apolo se sente traído por Tancinha e Beto

Quarta-feira, 15 de junho

Apolo pede a Tancinha para adiar o casamento. Tamara afirma a Beto que ele está apaixonado. Aparício decide conquistar Rebeca e não conta à arquiteta que é vice-presidente do Grand Bazzar. Shirlei descobre que Adônis abandonou o curso de Direito. Aparício comenta com Enéas que fará Rebeca se apaixonar novamente por ele, como suposto faxineiro. Bruna reclama por Giovanni não atender suas ligações. Francesca entrega o dinheiro a Genésio, que acaba retendo a feirante. Shirlei confronta Adônis sobre sua faculdade. Beto confessa a Henrique que está apaixonado por Tancinha

Aparício decide reconquistar Rebeca

Quinta-feira, 16 de junho

Adônis ofende Shirlei. Carmela humilha Shirlei e diz que Adônis não gosta dela. Genésio chantageia Francesca e lhe pede mais dinheiro em troca da segurança dos filhos. Bruna estranha o comportamento de Giovanni. Aparício convence Teodora a deixá-lo se disfarçar de faxineiro do Grand Bazzar. Carmela conta a Beto que Tancinha e Apolo adiaram seu casamento. Camila olha para o depósito do Grand Bazzar e diz a Giovanni que viu uma explosão. Giovanni pergunta a Camila se ela recobrou sua memória.

Camila diz que viu uma explosão no Grand Bazzar

Sexta-feira, 17 de junho

Camila questiona Giovanni sobre seu envolvimento com a explosão. Adônis mente para Shirlei sobre sua faculdade. Camila e Giovanni se declaram apaixonados um pelo outro. Leozinho avisa a Dinamite que pretende tirar a vida de Fedora depois de seu casamento. Bruna aconselha Francesca a gravar uma conversa com Genésio e depois denunciá-lo à polícia. Camila pede à família que não conte mais nada sobre seu passado, para que ela não volte a ser a pessoa que era. Apolo repreende Afonso e afirma que precisa reagir para cuidar dos filhos. Giovanni termina o namoro com Bruna. Apolo revela a Tancinha que desistiu de seu casamento.

Apolo desiste do casamento com Tancinha

Sábado, 18 de junho

Tancinha sofre com a decisão de Apolo em romper seu noivado. Giovanni termina seu namoro com Bruna. Camila explica aos funcionários da produtora sobre sua amnésia e pede desculpas pela forma com que tratava os colegas. Rebeca conta a Aparício que seu projeto foi aprovado por Teodora e aproveita para pedir ao ex-namorado dicas sobre homens ricos. Penélope pergunta a Tamara se ela está tomando seus remédios. Henrique e Penélope se encontram novamente. Leozinho procura o Mestre, que afirma ao rapaz que precisam resolver a situação de Aparício.