Fedora se sente culpada por não estar no helicóptero em 'Haja Coração'

Fedora se sente culpada por não estar no helicóptero

Segunda-feira, 11 de julho

Tancinha discute com Apolo por causa do ciúmes que sente de Adriana, e os dois são expulsos da igreja durante o curso de noivos. Adriana avisa a Beto que Apolo jamais priorizará a carreira em detrimento da noiva. Leozinho fica surpreso ao constatar que Fedora está viva. Fedora conta a Leozinho que Teodora estava no helicóptero que explodiu e se sente culpada por não estar no lugar da mãe. Agilson avisa que Teodora pode estar viva. Oficiais da Aeronáutica vão até a mansão para dar notícias sobre Teodora.

Tancinha decide ir à casa dos Abdala

Terça-feira, 12 de julho

Fedora e Lucrécia passam mal ao saber que deverão fazer um reconhecimento no Instituto Médico Legal. Tancinha diz a Apolo que pedirá uma foto de seu pai à família Abdala para seu convite de casamento. Pedro Bertolucci oferece flores a Rebeca. Adônis usa o dinheiro que Nair lhe deu para jogar e ganha o valor que deve a Guto. Penélope se entristece ao ser recusada em uma vaga de emprego. O médico tranquiliza Camila, avisando que as lembranças do que viveu depois do acidente não irão desaparecer quando sua memória voltar. Tancinha decide ir à casa dos Abdala.

Fedora flagra Tancinha em seu quarto

Quarta-feira, 13 de julho

Adônis inventa para Nair que foi assaltado e por isso não pôde pagar as contas da casa. Shirlei participa de uma entrevista de trabalho sem saber que se trata da casa de Felipe. Felipe pede uma sessão de fotos com Camila. Giovanni recebe seu primeiro trabalho no novo emprego: cuidar do setor de informática da Peripécia. Cris avisa a Felipe que já contratou uma faxineira. Leonora sofre com os efeitos de um procedimento estético. Tancinha se disfarça e tenta entrar na mansão dos Abdala, que preparam o velório de Teodora. Apolo diz a Francesca que Tancinha invadiu a mansão dos Abdala. Rebeca avisa a Leonora, Penélope e Dinalda que se casará com Pedro Bertolucci. Fedora flagra Tancinha em seu quarto.

Carro de Beto e Tancinha é interceptado por bandidos

Quinta-feira, 14 de julho

Tamara dirige em alta velocidade na pista de corrida para impressionar Adriana. Rebeca denuncia o veterinário que aplicou toxina no rosto de Leonora. Durante o velório de Teodora, Apolo, Francesca e Adônis chegam à mansão dos Abdala para resgatar Tancinha. Beto consegue tirar Tancinha da mansão sem que Apolo veja. As famílias discutem, a polícia é acionada, e Agilson manda Leozinho fugir para que não descubram sua verdadeira identidade. O carro de Beto é interceptado por dois bandidos. Após uma discussão na delegacia, Francesca e Lucrécia são presas. Adriana diz a Tamara que sabe que ela visita Fabinho constantemente. Camila aceita voltar a trabalhar na Peripécia. Um dos bandidos manda Tancinha e Beto descerem do carro.

Apolo vê Tancinha e Beto saindo de um carro juntos

Sexta-feira, 15 de julho

Tancinha e Beto são deixados na rua pelos bandidos. Camila e Giovanni se encontram na Peripécia e acabam se beijando. Lucrécia e Francesca tentam evitar o assédio das outras detentas. Afonso furta dinheiro de Cris. Adriana avisa a Tamara que ela precisa se tratar. Giovanni declara seu amor por Camila e decide voltar a namorar a fotógrafa. Apolo vê Shirlei chorando por causa de Adônis e a consola. Beto ajuda Tancinha, que sofreu uma torção no pé. Camila fica intrigada quando Giovanni pede a ela que não conte a Bruna sobre o namoro deles. Apolo não acredita quando vê Tancinha saindo de uma caminhonete no colo de Beto.

Aparício pede investigação sobre helicóptero

Sábado, 16 de julho

Afonso decide tratar seu alcoolismo. Bruna visita Camila com a intenção de saber se ela está com Giovanni. Francesca e Lucrécia deixam a cadeia. Os restos mortais de Teodora são enterrados no jardim da mansão Abdala. Camila incentiva Aparício a recuperar o tempo perdido e ir atrás de Rebeca. Camila conta a Giovanni que Bruna foi a sua casa sondar sobre os dois. Penélope repreende Rebeca por ela vender a aliança de noivado que Pedro lhe deu. Penélope termina seu relacionamento com Henrique, deixando o rapaz arrasado. Felipe fica surpreso ao ver Shirlei trabalhando como doméstica em sua casa. Leozinho fica receoso ao descobrir que Aparício pediu uma investigação sobre a explosão do helicóptero.