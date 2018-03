Tancinha invade autódromo à procura de Apolo em 'Haja Coração'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Tancinha invade autódromo à procura de Apolo

Segunda-feira, 06 de junho

Aparício tenta convencer Francesca de que ele não está envolvido no sumiço de Guido. Leozinho pede Fedora em casamento e diz a seu mestre que o plano deles está dando certo. Aparício se preocupa quando Fedora lhe avisa que se casará com Leozinho. Bruna conta para Giovanni que Camila perdeu a memória. Penélope discute com Otávio. Teodora apoia o casamento de Fedora com Leozinho. Camila foge da mansão. Tancinha invade o autódromo à procura de Apolo.

Giovanni não consegue emprego por causa das acusações

Terça-feira, 07 de junho

Apolo se enfurece com Tancinha por ter perdido a oportunidade de trabalhar como piloto na equipe de Adriana. Camila pede ajuda à enfermeira, que lhe conta que o rapaz que a salvou do acidente esteve no hospital. Giovanni tem dificuldade em arrumar um emprego, por causa das acusações que circulam na internet. Penélope aceita participar do plano de fuga de Rebeca e Leonora para não pagarem a conta do SPA. Bruna consegue bloquear o acesso ao site criado para difamar o namorado. Apolo pede perdão a Tancinha.

Rebeca, Penélope e Leonora saem do SPA sem pagar

Quarta-feira, 08 de junho

Tancinha e Apolo se reconciliam. Camila pede ajuda a Giovanni para recuperar a memória. Teodora confessa que foi ela quem mandou divulgar informações difamando Apolo. Fedora comemora seu noivado com Leozinho. Giovanni fica desconcertado quando Camila lhe diz que sente que ele se importa com ela. Rebeca, Penélope e Leonora fogem do SPA sem pagar. Larissa fica frustrada com a reação de Renan, que não a incentiva a estudar. Apolo enfrenta Beto novamente, pois que percebe o interesse do publicitário por Tancinha. Adônis fica sem reação quando Nair lhe pede o recibo da mensalidade de sua faculdade. Teodora pede ajuda a Beto para se livrar da família de Francesca.

Rebeca recebe ordem de despejo do apartamento

Quinta-feira, 09 de junho

Francesca se surpreende com o ciúme que Carmela sente de Shirlei. Nair se magoa com Adônis. Aparício convida Giovanni para trabalhar no Grand Bazzar. Teodora oferece a conta publicitária da Grand Bazzar para Beto, caso ele convença a família de Francesca de que os Abdala não estão envolvidos no sumiço de Guido. Giovanni acusa Aparício de querer comprar seu silêncio sobre o desaparecimento do pai. Beto afirma a Henrique que conquistará Tancinha. Shirlei insinua que Giovanni está gostando de Camila. Carmela beija Adônis para provocar ciúmes em Shirlei. Rebeca recebe uma ordem de despejo para desocupar o apartamento. Leozinho diz a Fedora que ela não foi aprovada pelos pais para ser sua futura esposa. Beto procura Tancinha para falar sobre Guido.

Francesca é sequestrada por dois bandidos

Sexta-feira, 10 de junho

Leozinho inventa que seu pai não aprovou o casamento com Fedora por conta de sua situação financeira e sugere que os bens de sua família sejam colocados em seu nome. Aparício mente para Camila sobre sua personalidade antes do acidente. Tancinha diz a Carmela que Beto usou o nome do pai para se aproximar dela. Adônis questiona a história de Nair a respeito de sua família. Francesca é sequestrada por dois bandidos. Beto empresta o dinheiro para Penélope pagar os aluguéis atrasados de Rebeca. Penélope esquece no bar o casaco onde guardou o dinheiro do aluguel. Genésio avisa a Francesca que a dívida com ele ainda não terminou. Carmela procura Beto e afirma que já entendeu seus planos para Tancinha.

Teodora passa bens para o nome de Fedora

Sábado, 11 de junho

Agilson e Lucrécia comentam que a perda de memória de Camila a deixou mais tranquila. Nair se preocupa com o desaparecimento de Francesca. Genésio ameaça Francesca. Carmela se oferece para ajudar Beto a conquistar Tancinha, em troca da ajuda dele para se tornar modelo. Francesca revela a Nair que está sendo extorquida por Genésio. Teodora passa seus bens para o nome de Fedora. Como parte do plano para conquistar Tancinha, Teodora e Beto encenam uma briga em frente ao Grand Bazzar, assim que Tancinha, Francesca e Carmela chegam ao local.