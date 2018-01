Há 3 anos sem fazer novelas, Danielle Winits entra na reta final de 'Totalmente Demais'

Foto: Divulgação|Globo

A chegada de Danielle Winits como a misteriosa Suely em Totalmente Demais está movimentando a trama e também os bastidores da novela, que não esperava que a intérprete da personagem fosse a loira. Ela não atua em uma novela dese 2013, quando participou de Amor à Vida.

Na próxima sexta-feira, 6, Suely vai aparecer na vida de Cassandra (Juliana Paiva), Débora (Olivia Torres) e Hugo (Orã Figueiredo) pela primeira vez depois de 20 anos.

"É muito difícil não julgar sendo mãe. É difícil até de pensar. Eu sou uma mãe leoa, canguru. Sou totalmente apaixonada pela minha família, pelos meus filhos", disse a atriz ao jornal Extra. Ela é mãe de Noah, de 8 anos, de sua relação com Cássio Reis, e Guy, de 5, do também ator Jonatas Faro.

Suely vai adotar um nome artístico na novela e pedirá para ser chamada de Suellen. "Vai ser engraçado para o público. Tenho até alguns trejeitos da Cassandra. A gente está se divertindo fazendo. Espero que agrade o pessoal de casa", conta Danielle.

O que as pessoas não sabem ainda é que a atriz adora fazer papéis cômicos e isso está deixando o elenco da trama muito animado. "As pessoas olham meio de lado, mas fazer humor é matemático. Tem que ter estudo, foco, para fazer as pessoas rirem. Adoro fazer comédia", explica Danielle.

Uma das amigas que ficou feliz em descobrir que o papel da misteriosa Suely seria de Danielle foi Juliana Paiva, que já havia contracenado com Winits em Malhação, na temporada de 2012.

"Essa mãe foi tão falada e nunca revelada na trama. Quando soube que era a Dani, eu fiquei muito feliz, porque ela é louca! Brincadeira, tá? Ela é uma perfeita mãe de Cassandra. Lia o texto e já imaginava como ela faria. Está hilário", adianta.

Olivia Torres, intérprete de Débora, a irmã de Cassandra, compartilhou dessa alegria. "A Dani é muito engraçada e está arrasando. A Débora não é boba, sabe que a Suely quer dinheiro, mas isso não importa", disse a jovem.

