Gugu Liberato admite, pela primeira vez, que pode voltar ao SBT

Gugu Liberato diz que voltaria a trabalhar no SBT Foto: Divulgação/Record TV

Gugu Liberato acredita que um dia poderá voltar a trabalhar no SBT.

Segundo o apresentador, em entrevista ao programa Pânico na Band, sua amizade com Silvio Santos pode fazer com que ele volte a antiga emissora.

"Eu trabalhei tantos anos [no SBT], foram três décadas, claro que posso voltar para o SBT um dia, quem sabe, né?. Com certeza, [se voltar] voltaria pela amizade [com o Silvio, não pelo salário]", completou o apresentador.

A declaração de Gugu surge num momento em que o apresentador tenta negociar sua renovação de contrato com a Rede Record.

Gugu estaria insatisfeito com o sistema de parceria, onde ele divide lucros e gastos com a emissora.

Segundo o site Notícias da TV, os funcionários da produção de Gugu também estariam preocupados, pois caso o apresentador não renove seu contrato todos estarão sem emprego após as férias.

Esses produtores estaria trabalhando com um aviso prévio que termina no dia 28 de dezembro. Se Gugu renovar com a Record, eles voltam ao trabalho, dessa vez contratados por outra produtora, no dia 16 de janeiro.