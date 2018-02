Grupo Rouge aparece na Globo pela primeira vez

Para alegria dos fãs, grupo Rouge irá se apresentar em programa da Globo Foto: Instagram/@oficialrouge

Os fãs do grupo Rouge estão prestes a vivenciar um momento muito esperado: ver Lissah Martins, Fantine Thó, Karin Hils, Aline Wirley e Luciana Andrade juntas na emissora Globo.

Ao que tudo indica, a girlband, formada em 2002 pelo programa de calouros Popstars do SBT, irá se apresentar no Domingão do Faustão. Isto porque a dançarina Camila Hindi postou em seu Instagram Stories, nesta quinta-feira, uma foto com Rômulo Morada, coreógrafo do grupo, no mesmo dia das gravações do quadro Ding Dong. Veja:

Bailarina do 'Domingão do Faustão', Camila Hindi, registra ida a ensaio do quadro 'Ding Dong' Foto: Instagram/@camilahindi

Bailarina do 'Domingão do Faustão', Camila Hindi posta foto com coreógrafo de Rouge, Rômulo Morada Foto: Instagram/@camilahindi

No quadro, Faustão reúne personalidades em uma gincana de adivinhação musical, onde o artista responsável pela música 'secreta' se apresenta com coreografia das dançarinas do programa.

A expectativa dos fãs é que a música escolhida seja Ragatanga, sucesso que fez o Rouge vender mais de 1 milhão de cópias em 2002, e depois elas cantem Bailando, música inédita que será lançada com a retomada do grupo.

Esta será a primeira vez em que as cinco integrantes aparecem juntas na emissora. Antes disso, Karin Hils esteve no sofá do Jô Soares, no Programa do Jô e Aline Wirley participou do programa Adnight Show, de Marcelo Adnet.

Veja a repercussão dos fãs no Twitter:

Rouge vai pela primeira vez na globo, esse momento é meu Brasil — kaka (@kahgramasco) 2 de fevereiro de 2018

Rouge tá mais vivo que nunca, pela primeira vez vão pisar na Globo, domingo no Faustão pra lançar música nova. To besta. Sucesso pra essas meninas — EverTON! (@cheidecena) 2 de fevereiro de 2018

Eu queria dizer que não to preparada pra ver minhas Rouge tudo na Globo mas pode vir eu nunca vo ta msm — Lutine (@TamiresLim4) 2 de fevereiro de 2018

VAI TER ROUGE NA GLOBO SIMMMMMMM — allan (@ahlaswitz) 2 de fevereiro de 2018

Rouge na Globo nesse Domingo dia 4/02. Um dia que será histórico pros fãs e para as meninas. Quem ja está chorando?! Euzinha! ‍♀️ — Beka Andrade (@Realitys_Br) 2 de fevereiro de 2018

O Emais entrou em contato com a assessoria da emissora, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.