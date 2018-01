Glória Maria viraliza nas redes fumando maconha em reportagem

Glória Maria ganhou a atenção nas redes sociais nesta sexta-feira. Em matéria do ‘Globo Repórter’, que visitou a Jamaica, a jornalista falou da cultura rastafári e visitou uma comunidade ortodóxa seguidora da filosofia. Depois de falar dos rituais de vestimenta e comportamentais, a repórter foi convidada pelo líder a experimentar a ‘ganja’, como é chamada a maconha na Jamaica.

Na narração ilustrada pela cena da reportagem, Glória comentava que o fumo da erva é uma tradição naquele país. "Recusar nem pensar. Seria um desrespeito à tradição", comenta. Em seguinda, ela traga a abundante fumaça e admite: "Fiquei completamente tonta. É preciso estar acostumado para entender."

Glória Maria fuma maconha em cena do Globo Repórter Foto: Repródução

A imagem corta para Trench Town, comunidade do país em que viveu Bob Marley e que é citada na letra de "Alagados", música dos Paralamas do Sucesso, que aparece, inclusive como trilha sonora da reportagem.

A cena da tragada durou menos de 30 segundos, mas as redes sociais foram tomadas pela notícia, com piadas e comentários dos internautas sobre o tabu. Em redes socias que veículos vídeos a cena é replicada inúmeras vezes e com as mais diversas "gracinhas".