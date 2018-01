Globo procura alternativa pra tirar 'SuperStar' definitivamente do ar em 2017

Fernanda Lima apresenta o 'Superstar' desde a primeira temporada Foto: Divulgação/Globo

A Globo planeja substituir o reality show SuperStar, apresentado por Fernanda Lima, por outro produto em 2017.

De acordo com o site Notícias da TV, uma equipe de criação - comandada por J.B. de Oliveira, o Boninho - já está trabalhando nesse novo projeto.

A intenção do canal é achar um outro programa, mais barato e que não requeira o pagamento de royalties de formatos importados, para entrar no lugar no SuperStar.

No ano passado, a Globo experimentou colocar no ar o game-humorístico Tomara Que Caia, mas o formato desenvolvido pela emissora não agradou.

O SuperStar, que foi exibido pela última vez em 26 de junho desse ano, conseguiu apenas 9.5 pontos de audiência. No mesmo horário, o game show Tamanho Família, apresentado por Márcio Garcia, tem cravado entre 12 e 15 pontos.

No entanto, oficialmente a Globo ainda não bateu o martelo sobre o fim do SuperStar.