Globo nega saia justa entre Faustão e Paula Fernandes após reclamação ao vivo

Paula Fernandes participou do 'Domingão do Faustão' no último domingo (3) Foto: Divulgação|Globo

A Globo negou que tenha ocorrido qualquer saia justa entre Paula Fernandes e Faustão no programa Domingão do Faustão exibido no último domingo (3).

Na ocasião, Paula Fernandes ameaçou parar de cantar por perceber que seu violão estava desafinado. Nesse momento, Faustão fez um comentário a respeito do tempo do programa ao vivo e a cantora retrucou dizendo que o violão desafinou por conta do ar-condicionado.

Segundo a Globo, não houve nenhum desentendimento entre a cantora e o apresentador, e justificou dizendo que problemas técnicos acontecem em transmissões ao vivo.

"Como o próprio Fausto Silva costuma dizer, 'quem sabe, faz ao vivo'. E, como em todo programa ao vivo, o público acompanha as atrações e também tudo o que acontece no palco, inclusive imprevistos e problemas técnicos. Está aí justamente a graça e o valor de programas ao vivo, que, desta maneira, fazem com que o espectador se sinta parte também. Neste domingo, depois de tantas participações no Domingão do Faustão, a cantora Paula Fernandes se sentiu completamente confortável em dividir com Fausto e com o público um problema em seu violão. Fausto, que há tantos anos brinca com essas situações, imediatamente interagiu e concordou com a cantora. Paula foi, como sempre, extremamente profissional e cantou mais uma música, além do previsto. O talento e o carisma de Paula Fernandes serão sempre bem-vindos ao palco do 'Domingão' e de outros programas da Globo", diz a nota da assessoria de imprensa da Globo.