Globo faz crossover de ‘Rock Story’ e ‘Pega Pega’

Cena com Marina Moschen, atriz de 'Rock Story', e Camila Queiroz, de 'Pega Pega', vai ao ar nesta segunda, 5 Foto: Instagram/@MarinaMoschen | Instagram/@CamilaQueiroz

A Globo vai promover uma transição entre a atual e a próxima novela das 19h. O último capítulo de Rock Story, que vai ao ar nesta segunda-feira, 5, terá um crossover com a próxima trama do horário, Pega Pega.

No episódio final da atual novela, a estilista Yasmin (Marina Moschen) abrirá um ateliê e receberá a visita de Luíza Guimarães (Camila Queiroz), protagonista do folhetim que estreia nesta terça, 6.

Esta não é a primeira vez que a Globo promove uma interação entre duas novelas da faixa. No último capítulo de Totalmente Demais, Tatá Werneck invadiu as cenas da trama com a personagem Fedora, de Haja Coração.

Após a gravação das cenas, Camila Queiroz comentou a mistura das duas histórias. "Fiquei sabendo que foi mais especial ainda porque era a última cena gravada pela Marina e a última cena da personagem dela na novela", comentou em entrevista ao portal Gshow.

A atriz ainda falou sobre a ansiedade para a estreia de Pega Pega. "A minha expectativa é a melhor, mas estou muito nervosa, porque estreia dá sempre um frio na barriga. Ainda mais porque estamos recebendo o bastão de uma novela de sucesso, então ficamos com mais essa responsabilidade”, ressaltou.