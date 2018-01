Globo define título de novela substituta de 'Velho Chico'

Após muitos mistérios, a TV Globo, finalmente, se decidiu quanto ao nome da próxima novela das nove, que substituirá Velho Chico, atualmente em exibição. A Lei do Amor, escrita por Maria Adelaide Amaral, que vai fazer sua estreia no horário nobre da emissora, foi o escolhido. Outros títulos, como Sagrada Família e O Lobo do Amor, também eram trabalhados internamente.

A trama, prevista para entrar na grade a partir de outubro, terá como escopo personagens políticos.

Foto: Silvana Garzaro|Estadão

Além de temas ásperos e da confirmação do título, A Lei do Amor tem definições importantes quando o assunto é o elenco. Já se sabe que a atriz Grazi Massafera, por exemplo, ganhará grande destaque interpretando uma ex-prostituta. A narrativa também marca o retorno de Denise Fraga (foto) às novelas após 16 anos.