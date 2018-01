Globo corta cena em que personagem se descobre lésbica em ‘Senhora do Destino’

Cortes da novela tem deixado enredo confuso Foto: Reprodução de cena de 'Senhora do Destino' (2004) / TV Globo

A reexibição de Senhora do Destino no Vale a Pena Ver de Novo tem deixado alguns telespectadores confusos, pelo corte de cenas que a Globo tem feito. Mas um caso em especial chamou atenção: o das personagens Jenifer (Bárbara Borges) e Eleonora (Mylla Christie).

Segundo a sequência original da trama, no capítulo da última segunda-feira, 7, iria ao ar uma cena em que Jennifer se descobre lésbica, mas o diálogo entre ela e Eleonora simplesmente não entrou na edição.

O corte da cena deixou o enredo sem sentido, já que, no mesmo capítulo, Jenifer aceita sair com o deputado Thomas Jefferson (Mário Frias) com o pretexto de esquecer seu amor por Eleonora.

A assessoria da Globo foi procurada pelo E+, mas não comentou os cortes na novela.

Exibida originalmente em 2004, a trama de Aguinaldo Silva está em sua segunda reprise nas tardes da Globo (a primeira foi em 2009).