Globo começa filmagens de sequência da série 'Cidade dos Homens'

Laranjinha (Darlan Cunha) e Acerola (Douglas Silva) em 'Cidade dos Homens', série exibida pela Rede Globo em 2002. Foto: Divulgação/Rede Globo

A Globo começou a gravar nesta segunda-feira, 10, a sequência da série Cidade dos Homens - O Retorno. Com previsão de estreia para janeiro de 2017 e exibição às sextas-feiras, a trama é protagonizada por Laranjinha (Darlan Cunha) e Acerola (Douglas Silva), agora 12 anos mais velhos.

Leia também: Taís Araújo posta foto de quando era criança e afirma ter sofrido bullying

Com mais idade e agora pais de dois rapazes que são superamigos, a dupla precisa enfrentar outros problemas no Vidigal. Na primeira temporada, Laranjinha deve lidar com o filho que está na fila para um transplante de coração.

A sequência terá quatro episódios e direção de Pedro Morelli, um dos roteiristas da primeira fase da série, feita em 2005. Apenas o último episódio da nova temporada é totalmente inédito. Os demais terão uma introdução inédita, com o restante sendo composto por flashbacks.