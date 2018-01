Giullia Buscacio homenageia 'Velho Chico' em tatuagem

Olivia (Giullia Buscacio) e Santo (Domingos Montagner) em 'Velho Chico'. Foto: Globo/Artur Meninea

A atriz Giullia Buscacio interpretou Olívia em Velho Chico. A personagem era filha de Santo, vivido pelo ator Domingos Montagner. Recentemente, a atriz emocionou seus seguidores no Instagram ao mostrar uma tatuagem que fez em homenagem à novela e ao ator.

Ela escreveu a palavra 'Sertão' na planta do pé. "Não me esquecerei da terra onde pisei", escreveu Giullia na legenda. No dia anterior, ela havia publicado uma foto ao lado de Montagner, com a legenda "no coração".

Uma publicação compartilhada por Giullia Buscacio (@giubuscacio) em Jun 29, 2017 às 7:23 PDT

Montagner morreu em setembro de 2016, após mergulhar no rio São Francisco, no Alto Sertão de Sergipe, em um dia de folga durante as gravações da novela.