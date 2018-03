Gisele Bündchen grava na Amazônia programa sobre desmatamento

Gisele vai demonstrar engajamento em documentário Foto: Márcio Fernandes/Estadão

Gisele Bündchen será correspondente do canal Nat Geo na segunda temporada do programa 'Years of Living Dangerously'. Segundo a descrição dela em post no Instagram, sua tarefa será a de investigar "o desmatamento e as mudanças climáticas no meu lindo país". Na imagem, ela aparece sentada na base de uma árvore da floresta amazônica.

A nova temporada da série vai estrear no Nat Geo em dezembro.