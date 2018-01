Geraldo Luís renova contrato com a Record por mais quatro anos

Foto: Divulgação/Record

O apresentador Geraldo Luís, do programa Domingo Show, acaba de renovar seu contrato com a Record por mais quatro anos. Assim, ele continuará no comando da atração até 2020.

O programa, que está no ar desde 2014, é sucesso de audiência e já garantiu 5.902 minutos em primeiro lugar.

A renovação do contrato pôs fim à dúvida quanto a uma possível mudança de emissora. No início do ano, o apresentador foi suspenso

pela Record ao fazer reclamações ao vivo sobre o programa. Depois da polêmica, o SBT mostrou interesse pelo trabalho de Luís e conversava com ele para uma possível parceria.