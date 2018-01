Geraldo Luís faz post emocionado em homenagem a Marcelo Rezende

Passando por problemas de saúde, o apresentador Marcelo Rezende recebeu uma homenagem de Geraldo Luís, companheiro de Record TV. Em seu Instagram, o comandante do Domingo Show postou uma foto em que dá as mãos a Rezende e mandou mensagem para o amigo.

“Tudo passa...isso também passará. Você meu amigo de fé, irmão camarada. A fé é maior força da alma para o corpo. E não conheço ninguém mais gigante que você meu amor”, escreveu Geraldo.

Rezende está internado desde a última segunda-feira, 8, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O estado de saúde do apresentador deve ser detalhado em reportagem do Domingo Espetacular, no dia 14.