Geraldo Luís aciona advogados e estuda rescindir contrato com a Record

Foto: Divulgação|Record

Geraldo Luís teria procurado seus advogados para avaliar a possibilidade de rescindir seu contrato com a Record.

Segundo o site Notícias da TV, o apresentador estaria se sentindo coagido para aceitar uma proposta da emissora para apresentar um programa diário na faixa noturna.

Diabético, Geraldo acredita que o excesso de trabalho lhe trará graves problemas para sua saúde, uma vez que teria que brigar pela audiência com o Programa do Ratinho, do SBT, e as novelas da Globo.

Nos bastidores da Record o anúncio da possível rescisão de contrato de Geraldo gerou dois tipos de reação. A primeira é de que o apresentador teria recebido uma proposta tentadora do SBT agora que a emissora de Silvio Santos decidiu não renovar o contrato que tinha com Raul Gil.

A segunda hipótese levantada seria de que Geraldo estaria tentando usar o 'interesse' do SBT nele para obrigar a Record a deixá-lo apresentando seu programa aos domingos, onde chega a liderar a audiência.

A multa rescisória do contrato de Geraldo Luís, que acaba de ser renovado, seria de R$ 20 milhões.

Nos termos do novo acordo, ainda segundo o Notícias da TV, o contrato de Geraldo não especifica em quais dias da semana ele deve apresentar programas.